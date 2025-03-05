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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekilecek

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#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek ve yarı final kuraları çekilecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 11:59

 Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yapılacak.

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 Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilecek kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

 

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#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Fenerbahçe

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