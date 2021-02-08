Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finallerin hakemleri açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
10 Şubat Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
11 Şubat Perşembe:
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
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