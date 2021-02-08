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GeriFutbol Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finallerin hakemleri açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finallerin hakemleri açıklandı!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finallerin hakemleri açıklandı!
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

10 Şubat Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

11 Şubat Perşembe:
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finallerin hakemleri açıklandı

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