Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finallerin hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



Yarın:

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus



10 Şubat Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen



11 Şubat Perşembe:

17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

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