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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte yayınlanan maç programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın çeyrek finale kaldığı Ziraat Türkiye Kupasında maçlar Şubat ayında oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin perdesi Fenerbahçe Başakşehir maçı ile açılacak.. İşte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:
9 Şubat Salı
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
10 Şubat Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
11 Şubat Perşembe:
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
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