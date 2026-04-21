Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Konyaspor-Fenerbahçe

Tek maç eleme usulünün uygulanacağı, beraberlik durumunda uzatmalar ve penaltı atışlarının uygulanacağı bu turda takımların hata yapma lüksü yok. Bu turda kaybeden yarış dışı kalacak, kazanan yarı finale yükselecek. Fenerbahçe’de uzun süredir takımdan ayrı olan Alvarez ile Asensio, bugün de oynamayacak. Konyaspor’da ise sezonu kapatan Tunahan Taşçı yok. İki takım Türkiye Kupası’nda daha önce 3 kez karşılaşırken, bu maçların 2’sini Fenerbahçe, 1’ini Konya kazandı.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşmalarda kazanan yarı finale çıkacak, kaybeden elenecek. Saat 20.30’daki Konya-Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Ozan Ergün yönetecek.

G.SARAY YARIN GENÇLER'E KARŞI

Kupada şampiyonluk hedefleyen takımlardan Galatasaray yarın Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Perşembe günü Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Aynı gün Beşiktaş da evinde Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.