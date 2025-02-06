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Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#GALATASARAY#BOLUSPOR
Ziraat Türkiye Kupasında bugün 4 maç oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 07:00

Galatasaray saat 16.00'da Bolu'ya konuk olacak.

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B Grubu’nda ilk maçlarını kaybeden İstanbulspor ve Kasımpaşa bugün saat 13.00'te Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaşacak. 13.00’teki maçı Reşat Coşkunses yönetecek. İki ekip de kazanıp iddiasını sürdürme amacında.

BOLUSPOR - GALATASARAY

C Grubu’nda ilk maçında sahasında Başakşehir’le 2-2 berabere kalan Galatasaray, 1. Lig ekibi Boluspor’u deplasmanda yenerek yara sarma amacında. Bolu’da saat 16.00’da başlayacak olan maçın hakemi Yiğit Arslan.

ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK

A Grubu’nda ilk maçında ÇAYKUR Rizespor’u yenen Karagümrük, Trabzonspor’a farklı yenilen Alanyaspor’a konuk olacak. GAIN Park’ta Burak Olcar’ın yöneteceği maç 18.30’da başlayacak.

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK

B Grubu’nda ilk maçlarını kazanan iki takım, Göztepe ve Gaziantep FK Gürsel Aksel Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Hakem Batuhan Kolak’ın yöneteceği karşılaşma 20.45’te başlayacak.

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#Türkiye Kupası#GALATASARAY#BOLUSPOR

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