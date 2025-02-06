Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak

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B Grubu’nda ilk maçlarını kaybeden İstanbulspor ve Kasımpaşa bugün saat 13.00'te Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaşacak. 13.00’teki maçı Reşat Coşkunses yönetecek. İki ekip de kazanıp iddiasını sürdürme amacında.
BOLUSPOR - GALATASARAY
C Grubu’nda ilk maçında sahasında Başakşehir’le 2-2 berabere kalan Galatasaray, 1. Lig ekibi Boluspor’u deplasmanda yenerek yara sarma amacında. Bolu’da saat 16.00’da başlayacak olan maçın hakemi Yiğit Arslan.
ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK
A Grubu’nda ilk maçında ÇAYKUR Rizespor’u yenen Karagümrük, Trabzonspor’a farklı yenilen Alanyaspor’a konuk olacak. GAIN Park’ta Burak Olcar’ın yöneteceği maç 18.30’da başlayacak.
GÖZTEPE - GAZİANTEP FK
B Grubu’nda ilk maçlarını kazanan iki takım, Göztepe ve Gaziantep FK Gürsel Aksel Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Hakem Batuhan Kolak’ın yöneteceği karşılaşma 20.45’te başlayacak.