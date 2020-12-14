MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriZiraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları yarın 5 karşılaşmayla başlayacak!
GeriFutbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları yarın 5 karşılaşmayla başlayacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları yarın 5 karşılaşmayla başlayacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları yarın 5 karşılaşmayla başlayacak!
Abone Olgoogle-news

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakaları, yarın yapılacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. turda maç programı şöyle:

Yarın:
13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)
17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)
18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)
21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

Galatasarayın konuğu Darıca Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası...
Galatasaray'ın konuğu Darıca Gençlerbirliği! Ziraat Türkiye Kupası...

16 Aralık Çarşamba:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)
18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:
13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)
18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

 

Ziraat Türkiye Kupasında 5. tur maçları yarın 5 karşılaşmayla başlayacak

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle