Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları ne zaman? İşte maç programı

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Spor Toto Süper Lig'den önemli takımlar bu etapta yer alacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur programı...
30 Kasım Salı:
13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor
14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969
14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor
15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor
15.00 Altay-Manisa FK
17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor
19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler
1 Aralık Çarşamba:
13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor
13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor
14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor
14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor
14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer
15.00 Adanaspor-Kocaelispor
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor
19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır
21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor
2 Aralık Perşembe:
13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor
14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon
15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor
17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor
21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor