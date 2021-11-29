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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları ne zaman? İşte maç programı

#Ziraat Türkiye Kupası#Ziraat Türkiye Kupası Maçları
Ziraat Türkiye Kupasında 4. tur maçları ne zaman İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak maçlar için nefesler tutuldu. 3 gün boyunca sürecek müsabakalarda heyecan bir an olsun düşmeyecek. Pek çok futbolsever de Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının ne zaman başlayacağını ve programı merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları ne zaman?

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Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Spor Toto Süper Lig'den önemli takımlar bu etapta yer alacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur programı...

30 Kasım Salı:

13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor

14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969

14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor

15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor

15.00 Altay-Manisa FK

17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor

19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

1 Aralık Çarşamba:

13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor

13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor

14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor

14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor

14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970

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15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer

15.00 Adanaspor-Kocaelispor

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor

19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır

21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor

2 Aralık Perşembe:

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor

14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor

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