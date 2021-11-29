Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları ne zaman? İşte maç programı

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Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Spor Toto Süper Lig'den önemli takımlar bu etapta yer alacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur programı...

30 Kasım Salı:

13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor

14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969

14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor

15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor

15.00 Altay-Manisa FK

17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor

19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

1 Aralık Çarşamba:

13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor

13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor

14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor

14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor

14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970

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15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer

15.00 Adanaspor-Kocaelispor

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor

19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır

21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor

2 Aralık Perşembe:

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor

14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor