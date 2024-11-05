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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

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#Ziraat Türkiye Kupası#Türkiye Kupası#TFF
Ziraat Türkiye Kupasında 4. tur eşleşmeleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 15:49

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den 9 ve Nesine 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak, müsabaka programı ise daha sonra ilan edilecek. Müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak ve galip gelen 29 takım tur atlayacak.

İşte 4. tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupasında 4. tur eşleşmeleri belli oldu

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#Ziraat Türkiye Kupası#Türkiye Kupası#TFF

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