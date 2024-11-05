Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den 9 ve Nesine 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak, müsabaka programı ise daha sonra ilan edilecek. Müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak ve galip gelen 29 takım tur atlayacak.

İşte 4. tur eşleşmeleri