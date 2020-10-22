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GeriFutbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen 4 takım belli oldu
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 22.10.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen 4 takım belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen 4 takım belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi yapılan maçlarla sürdü.

Kupada 52 Orduspor, Yozgatspor 1959, Karbel Karaköprü Belediyespor ve Büyükçekmece Tepecikspor 3. tura yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ağrı 1970-52 Orduspor: 1-2
Erbaaspor-Yozgatspor 1959: 0-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupasında 3. tura yükselen 4 takım belli oldu

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