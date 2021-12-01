Ziraat Türkiye Kupası: Yılport Samsunspor 4-0 Uşakspor (Samsunpor tur atladı)

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STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs



HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Güner Mumcu Taştan, Çağrıcan Pazarcıklı



YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Hüseyin (Dk. 78 Atakan), Barış, Bah (Dk. 69 E. Hakan), Alaaddin, Çinari (Dk. 74 Emirhan), Berk, Semih (Dk. 74 Muhammet), Melih, Polat, Ali



UŞAKSPOR: Amir, Sertan, Berkay, İbrahim, Murad (Dk. 70 Alperen), Tayyib (Dk. 79 M.Kemal), Erol (Dk. 46 Noyan), C. Emir (Dk. 46 Enes), Berkay, Onurcan (Dk. 61 Resul), Fatih



GOLLER: Dk. 40 ve 87 Polat, Dk. 55 Ali, Dk. 71 Çinari (Yılport Samsunspor)



SARI KART: Bah (Yılport Samsunspor)

Maçtan dakikalar



9'uncu dakikada Çinari'nin kornerden ortasına yükselen Barışın kafası kaleci Amirde kaldı.



17'nci dakikada Melih'in uzak mesafeden sert şutu, az farkla yandan auta gitti.



40'ıncı dakikada Hüseyin'in sol kanattan arka direğe ortasına sert vuran Polat'ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.



44'üncü dakikada Berkay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topla buluşan Tayyib'in şutu auta çıktı.



55’inci dakikada derinlemesine pasa hareketlenen Polat'ın çevirdiği topta Alinin şutu ağlara gitti: 2-0.



66'ncı dakikada Bah'ın defanstan dönen şutuna topuna sert vuran Polat'ın şutu auta gitti.



71'inci dakikada Ali'nin pasında topu düzelterek vuran Çinari'nin şutu yakın direkten ağlarla buluştu: 3-0.



87'nci dakikada soldan topu içeri çevrilen topa dokunan Polat, kendinin ikinci, takımın dördüncü golünü kaydetti: 4-0.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor rakibini 4-0 mağlup etti.