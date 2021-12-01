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Ziraat Türkiye Kupası: Yılport Samsunspor 4-0 Uşakspor (Samsunpor tur atladı)

#Ziraat Türkiye Kupası#Samsunspor#Uşakspor
Ziraat Türkiye Kupası: Yılport Samsunspor 4-0 Uşakspor (Samsunpor tur atladı)

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Uşakspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın gollerini 40 ve 87'nci dakikalarda Polat, 55'inci dakikada Ali, 71'inci dakikada da Çinari kaydetti.

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STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Güner Mumcu Taştan, Çağrıcan Pazarcıklı

YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Hüseyin (Dk. 78 Atakan), Barış, Bah (Dk. 69 E. Hakan), Alaaddin, Çinari (Dk. 74 Emirhan), Berk, Semih (Dk. 74 Muhammet), Melih, Polat, Ali

UŞAKSPOR: Amir, Sertan, Berkay, İbrahim, Murad (Dk. 70 Alperen), Tayyib (Dk. 79 M.Kemal), Erol (Dk. 46 Noyan), C. Emir (Dk. 46 Enes), Berkay, Onurcan (Dk. 61 Resul), Fatih

GOLLER: Dk. 40 ve 87 Polat, Dk. 55 Ali, Dk. 71 Çinari (Yılport Samsunspor)

SARI KART: Bah (Yılport Samsunspor)

Ziraat Türkiye Kupası: Yılport Samsunspor 4-0 Uşakspor (Samsunpor tur atladı)

Maçtan dakikalar

9'uncu dakikada Çinari'nin kornerden ortasına yükselen Barışın kafası kaleci Amirde kaldı.

17'nci dakikada Melih'in uzak mesafeden sert şutu, az farkla yandan auta gitti.

40'ıncı dakikada Hüseyin'in sol kanattan arka direğe ortasına sert vuran Polat'ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.

44'üncü dakikada Berkay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topla buluşan Tayyib'in şutu auta çıktı.

55’inci dakikada derinlemesine pasa hareketlenen Polat'ın çevirdiği topta Alinin şutu ağlara gitti: 2-0.

66'ncı dakikada Bah'ın defanstan dönen şutuna topuna sert vuran Polat'ın şutu auta gitti.

71'inci dakikada Ali'nin pasında topu düzelterek vuran Çinari'nin şutu yakın direkten ağlarla buluştu: 3-0.

87'nci dakikada soldan topu içeri çevrilen topa dokunan Polat, kendinin ikinci, takımın dördüncü golünü kaydetti: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor rakibini 4-0 mağlup etti.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Samsunspor#Uşakspor

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