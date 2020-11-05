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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası | Yılport Samsunspor 1-3 Muğlaspor

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Ziraat Türkiye Kupası | Yılport Samsunspor 1-3 Muğlaspor
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor, deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u 3-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Gürcan Hasova, Yavuz Bahadır Ordu, Caner Kurt

Yılport Samsunspor: Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Yalçın Kılınç, Oğuz Gürbulak, Gyasi, Pluiman (Dk. 46 Savicevic), Ahmethan Köse, Gökhan Aslan (Dk. 61 Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu), Yameogo (Dk. 46 Kerem Can Akyüz), Erhan Kartal, Enes İslam İlkin (Dk. 61 Nadir Çiftçi)

Muğlaspor: Nusret Can Körümdük, Mehmet Yeniler, Süleyman Çelik (Dk. 55 Barış Sungur), Mümin Aysever (Dk.82 İlkay Gül), İbrahim Can Köse, İbrahim İçuz, Ömer Faruk Canbirdi (Dk. 68 Asım Sungur), Polat Ertek, Emre Yıldırım, Muhammed Emel, Nizamettin Emirhan Kılıç (Dk. 68 Erol Aydın)

Goller: Dk. 29 Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor), Dk. 30 ve Dk. 38 İbrahim Can Köse, Dk. 55 Mehmet Yeniler (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Kerem Can Akyüz, Dk. 74 Oğuz Gürbulak (Yılport Samsunspor), Dk. 78 Nusret Can Körümdük (Muğlaspor)  

 

Ziraat Türkiye Kupası | Yılport Samsunspor 1-3 Muğlaspor

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