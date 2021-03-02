Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? TFF ZTK yarı final maç programını açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı TFF'den yapılan açıklama ile belli oldu. Finale çıkmak için kıyasıya mücadelelere sahne olacak yarı final maçları 16 Mart Salı günü başlayacak. Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ise 17 Mart Çarşamba günü oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak müsabakalardan üstün çıkan takım kupayı müzesine götürmek için elinden geleni yapacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı - Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı 16 Mart Salı, Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ise 17 Mart Çarşamba günü oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yarı finaldeki karşılaşmaların programı şöyle:

16 Mart Salı:

20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

17 Mart Çarşamba:

20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakibine üstünlük kuran takım, finale yükselecek.

DERBİ TARİHİ BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamaya göre 31. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.