Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? TFF programı açıkladı

Finale adım adım yaklaşılan Ziraat Türkiye Kupası'nda, yarı final heyecanı için geri sayım başladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre yarı finaldeki karşılaşmaların programı şöyle:

16 Mart Salı:

20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

17 Mart Çarşamba:

20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakibine üstünlük kuran takım, finale yükselecek.