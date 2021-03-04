Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? TFF programı açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı. Bu gelişmenin ardından yarı final maçlarının programları merak konusu oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Finale adım adım yaklaşılan Ziraat Türkiye Kupası'nda, yarı final heyecanı için geri sayım başladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre yarı finaldeki karşılaşmaların programı şöyle:
16 Mart Salı:
20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
17 Mart Çarşamba:
20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakibine üstünlük kuran takım, finale yükselecek.