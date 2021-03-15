Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Program belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri başlıyor. Yarı final mücadelesinin ilk maçında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Futbolseverler de söz konusu turnuvanın yarı final programı maç tarihleri ve saatlerini araştırıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı start alıyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstünlük kuracak iki ekip finale yükselecek. İşte, maç programı...
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi 16 Mart'ta Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçla başlayacak. İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.45'te Vodafone Park'ta yapılacak.
Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 17 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak.