Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte yarı finalistler

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında, Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ile de Medipol Başakşehir finale yükselmek için mücadele edecek. Futbolseverler şimdi, müsabakaların tarihini araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Kupada yarı final maçları 16, 17 veya 18 Mart'ta yapılacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.