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Spor Arena
Haber Giriş: 12.02.2021 - 09:21 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte yarı finalistler

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte yarı finalistler
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Çeyrek final maçlarında rakiplerini eleyen Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş yarı finale yükseldi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında, Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ile de Medipol Başakşehir finale yükselmek için mücadele edecek. Futbolseverler şimdi, müsabakaların tarihini araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Kupada yarı final maçları 16, 17 veya 18 Mart'ta yapılacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

 

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