Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte maçın tarihleri
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları devam ederken, yarı final maç programı gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla belli olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları tarihi taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları 12 Şubat Çarşamba günü başladı. Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayan rövanş maçları sonrası, gözler Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final tarihlerine çevrildi. İşte, merakla araştırılan ZTK yarı final maç tarihleri.
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
TFF tarafından yapılan açıklamaya göre yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart'ta rövanşlar ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
Trabzonspor - BB Erzurumspor ile GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe
Yarı finalde ilk maçlar 3-4-5 Mart'ta rövanş karşılaşmaları ise 21-22-23 Nisan 2020'de oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçı 21 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.
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