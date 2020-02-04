Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte, çeyrek final rövanş ve yarı final maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ceyrek final ve yarı final kuraları geçtiğimiz haftalarda çekildi. Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 6 Şubat'ta tamamlanmasının ardından rövanş maçları başlayacak. Yarı finale kalan takımlar final için mücadele verecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları hangi tarihte? İşte, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı ve yarı final programı

ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta; rövanş mücadeleleri ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart'ta rövanşlar ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Trabzonspor - BB Erzurumspor ile GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray ile Antalyaspor - Sivasspor

Yarı finalde ilk maçlar 3-4-5 Mart'ta rövanş karşılaşmaları ise 21-22-23 Nisan 2020'de oynanacak.