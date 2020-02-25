Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final maçlarının programı şöyle:

3 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

4 Mart Çarşamba:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

21 Nisan Salı:

20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

FİNAL MAÇI ÖNE ALINDI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, daha önce 21 Mayıs'ta oynanacağı duyurulan finalin 5 Mayıs'a alındığı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, "UEFA'nın 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs 2020 Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs 2020 olarak değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak." ifadeleri yer aldı.