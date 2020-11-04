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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası | Ümraniyespor 0-1 Kırklarelispor

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Ziraat Türkiye Kupası | Ümraniyespor 0-1 Kırklarelispor
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Misli.com 2. Lig ekibi Kırklarelispor, deplasmanda TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor’u 1-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Batuhan Gültek, Kerem Candaş, Harun Reşit Güngör

Ümraniyespor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Alim Öztürk, Hüseyin Çolak (Dk. 63 Sow), Akabueze, Turgut Doğan Şahin Emirhan Çalışkan (Dk. 76 Hasan Batuhan Artarslan), Muammer Denizhan Taşkan, Yusuf Emre Gültekin, Ercan Coşkun, Wade, Camara (Dk. 89 Gomis)

Kırklarelispor: Kubilay Anteplioğlu, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, İsmail Ayaz (Dk. 68 Yunus Emre Yalçın), Görkem Bitin (Dk. 71 Kubilay Akyüz), Hakan Arslan, Mert Sinan Pekesen, Hamza Özdemir, Ersel Aslıyüksek, Muhammet Sercan Türkeri, Berkan Burak Turan (Dk. 90 1 Davut Babur)

Gol: Dk. 87 Ersel Aslıyüksek (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Emirhan Çalışkan, Dk. 90 5 Turgut Doğan Şahin (Ümraniyespor), Dk. 90 1 Berkan Burak Turan (Kırklarelispor)

 

Ziraat Türkiye Kupası | Ümraniyespor 0-1 Kırklarelispor

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