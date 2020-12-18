Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de oynanacak karşılaşmalarla birlikte VAR sistemi kullanılmaya başlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte yayın bilgileri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi bugün yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak.
Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak
Yayıncı kuruluşun canlı yayınlayacağı kura çekimini bu sayfadan anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
▪️ Kasımpaşa
▪️ Rizespor
▪️ Yeni Malatyaspor
▪️ Bursaspor
▪️ Galatasaray
▪️ Erzurum BB
▪️ Gaziantep FK
▪️ Alanyaspor
▪️ Adana Demirspor
▪️ Fenerbahçe
▪️ Tuzlaspor
▪️ Konyaspor
▪️ Antalyaspor
▪️ Sivasspor
▪️ Başakşehir
▪️ Beşiktaş
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