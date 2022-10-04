Canlı | Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi! Galatasaray'ın rakibi belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor...
Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Süper Lig'den 7 takımın katıldığı kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi Kastamonuspor oldu
TEK MAÇLA 4. TURA
68 takımın seri başı sistemine göre eşleşeceği karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Çorum FK - Esenler Erokspor
Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
Balıkesirspor - Yeşilyurt
Keçiörengücü - Diyarbekirspor
Kayserispor - Alagöz Holding Iğdırspor
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Boluspor - Fethiyespor
Y. Samsunspor - Muş 1984
Galatasaray - Kastamonuspor
Altay - Efeler FK
Çaykur Rizespor - Boyabat
Serik Bld. - Batman Petrolspor
Giresunspor - Amasya
Atakaş Hatayspor - Bitexen Düzcespor
Manisa FK - Amberçay Eynesil Belediyespor
Ankaraspor - Pazarspor
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