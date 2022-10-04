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Canlı | Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi! Galatasaray'ın rakibi belli oldu

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#Ziraat Türkiye Kupası#Kura Çekimi#Türkiye Kupası Kura Çekimi Saat Kaçta
Canlı | Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi Galatasarayın rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 14:15

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi bugün yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine Süper Lig'den 7 takım katıldı. Galatasaray'ın rakibi de belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor...

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. 

Süper Lig'den 7 takımın katıldığı kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi Kastamonuspor oldu

TEK MAÇLA 4. TURA

68 takımın seri başı sistemine göre eşleşeceği karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Çorum FK - Esenler Erokspor
Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
Balıkesirspor - Yeşilyurt
Keçiörengücü - Diyarbekirspor 
Kayserispor - Alagöz Holding Iğdırspor
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Boluspor - Fethiyespor
Y. Samsunspor - Muş 1984
Galatasaray - Kastamonuspor
Altay - Efeler FK
Çaykur Rizespor - Boyabat
Serik Bld. - Batman Petrolspor 
Giresunspor - Amasya
Atakaş Hatayspor - Bitexen Düzcespor
Manisa FK - Amberçay Eynesil Belediyespor
Ankaraspor - Pazarspor

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Canlı | Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi Galatasarayın rakibi belli oldu

 

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#Ziraat Türkiye Kupası#Kura Çekimi#Türkiye Kupası Kura Çekimi Saat Kaçta

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