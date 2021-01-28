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Spor Arena
Haber Giriş: 28.01.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? İşte TFF'nin açıkladığı çeyrek final programı

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Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? İşte TFF'nin açıkladığı çeyrek final programı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarının Şubat ayından oynanması öngörülüyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları için nefesler tutuldu. Yarı finale çıkmak için kıyasıya mücadelelere sahne olacak çeyrek final etabında hangi maçların olacağı merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

9 Şubat Salı:

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

10 Şubat Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

11 Şubat Perşembe:

17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

 

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