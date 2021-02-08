Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? İşte TFF'nin açıkladığı çeyrek final maç programı
Futbolseverlerin ilgi ile takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında heyecan dorukta olacak. Yarı finale çıkmak için mücadele edecek takımların taraftarları da TFF'nin açıkladığı maç programını sorguluyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, 9 Şubat'ta yapılacak tek maçla başlayacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasıyla start alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağı çeyrek final maçlarını kazanan 4 takım adını yarı finale yazdıracak. İşte, maç programı...
Yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart'ta oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:
9 Şubat Salı:
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
10 Şubat Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
11 Şubat Perşembe:
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle