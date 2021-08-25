Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak? İşte ZTK 2021-2022 sezonu programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 7-9 Eylül'de birinci eleme turu müsabakalarıyla başlayacak Türkiye Kupası'nda bu sezonun 26 Mayıs 2022'de oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacağı belirtildi. İşte, ZTK 2021-2022 sezonu programı...
Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri netleşti. TFF'den gelen açıklamada, kupanın yarı final aşaması dışında tek maç eleme usulüne göre oynanacağı aktarıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:
1. Eleme Turu: 7-9 Eylül
2. Eleme Turu: 28-30 Eylül
3. Eleme Turu: 26-28 Ekim
4. Eleme Turu: 30 Kasım-2 Aralık
5. Eleme Turu: 28-30 Aralık
Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022
Çeyrek final: 1-3 Mart 2022
Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022
Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022
Final: 26 Mayıs 2022