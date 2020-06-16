Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programı şöyle:

16 Haziran Salı:

20.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

18 Haziran Perşembe:

20.45 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

CÜNEYT ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.