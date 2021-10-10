Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 3. Eleme Turu programı belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Neymardan şaşırtan açıklama Veda sinyali...Neymar'dan şaşırtan açıklama! Veda sinyali...#Neymar
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Nefesler tutuldu, beklenen olmadı Altın fiyatlarında hayal kırıklığıNefesler tutuldu, beklenen olmadı! Altın fiyatlarında hayal kırıklığı#Altın Fiyatları
Formula 1 Türkiye GPsinde zafer Bottasın Pilotlar şampiyonasında zirve değiştiFormula 1 Türkiye GP'sinde zafer Bottas'ın! Pilotlar şampiyonasında zirve değişti#Formula 1
Sosyal medyaya damga vurmuştu... Belediye Başkanı o diyaloğu anlattıSosyal medyaya damga vurmuştu... Belediye Başkanı o diyaloğu anlattı#Formula 1
Hataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren sözlerHatay'daki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü! Şaşkına çeviren sözler#Hatay
Ronaldo bir rekoru daha tarihe gömdü Portekiz-Katar maçında şov, Sergio Ramos...Ronaldo bir rekoru daha tarihe gömdü! Portekiz-Katar maçında şov, Sergio Ramos...#Cristiano Ronaldo
Dünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttıDünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttı!#Koronavirüs
Formula 1 Türkiye GPye damga vuran pit stop kararları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran 'pit stop' kararları! Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...#Formula 1
Mahkeme kararı gerekmeyecek e-Devlette yeni hizmetMahkeme kararı gerekmeyecek! e-Devlet'te yeni hizmet#E-Devlet
Kentte korkunç kaza Öğretim üyesi hayatını kaybettiKentte korkunç kaza! Öğretim üyesi hayatını kaybetti#Afyonkarahisar
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Organize Suç
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendiHacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi#Hacı Sabancı
Ailene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo ZannaAilene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef! Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo Zanna#Masterchef
VJ Bülent: 8 aydır yastayımVJ Bülent: 8 aydır yastayım#VJ Bülent
HABERLERSpor Arena Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 3. Eleme Turu programı belli oldu

#Ziraat Türkiye Kupası#Ziraat Türkiye Kupası Maçları#Ziraat Türkiye Kupası Ne Zaman
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman 3. Eleme Turu programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının programı, pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. Destekledikleri takımların ne zaman maç yapacağını merak eden vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak. Maçların programı ise şöyle:

26 Ekim Salı:

13.00 MKE Ankaragücü-Somaspor (Eryaman)

14.00 Beypiliç Boluspor-Çarşambaspor (Bolu Atatürk)

14.00 Akhisarspor-Bergama Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Eyüpspor-Bucaspor 1928 (Eyüp)

15.30 Altay-Belediye Derincespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18.00 Yılport Samsunspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Yeni 19 Mayıs)

20.45 Adanaspor-Adıyaman (Yeni Adana)

27 Ekim Çarşamba:

13.00 Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Kocaeli)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor (Orta Hisar Yavuzselim)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor (Van Atatürk)

Haberin Devamı

13.30 Ankara Demirspor-Yomraspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970 (Aktepe)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kırşehir Ahi)

13.30 Serik Belediyespor-Pazarspor (Serik İsmail Ogan)

14.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdmanyurdu (Diyarbakır)

14.00 Ankaraspor-İnegölspor (Osmanlı)

14.00 Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bodrumspor-Isparta 32 Spor (Bodrum İlçe)

14.00 Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Çorum Şehir)

14.00 Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Denizli Atatürk)

14.00 Eskişehirspor-Iğdır (Eskişehir Yeni)

14.00 İstanbulspor-Ergene Velimeşespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Kırklarelispor-Osmaniyespor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Manisa-Fatsa Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Menemenspor-Karşıyaka (Stadı henüz belli değil)

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Sarıyer-Edirnespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Turgutluspor-Mardin 1969 (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Uşakspor-Nevşehir Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

Haberin Devamı

15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Bursaspor-Ceyhanspor (Bitci Timsah Park)

20.45 Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

28 Ekim Perşembe:

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)

14.00 Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)

14.00 Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor (Vefa)

15.30 Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

Haberin Devamı

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-Diyarbekirspor (Antalya)

20.45 Adana Demirspor-Niğde Anadolu (Yeni Adana)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Türkiye Kupası#Ziraat Türkiye Kupası Maçları#Ziraat Türkiye Kupası Ne Zaman