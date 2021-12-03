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Ziraat Türkiye Kupası maçları için Passolig gerekli mi sorusu, takım taraftarları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Kupa mücadelelerinin başlamasıyla birlikte konu hakkında detayları araştıran pek çok vatandaş, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları için Passolig gerekli mi? İşte, o detaylar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI İÇİN PASSOLİG GEREKLİ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası maçları için Passolig, tıpkı Süper Lig mücadelelerinde olduğu gibi geçerli olacak. Passolig sahibi olmayanlar karşılaşmaları izlemeye gidemeyecek.