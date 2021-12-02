Ziraat Türkiye Kupası maçında alkışlanacak hareket! Konyasporlu oyuncular dokunmadı, Vanspor golü attı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmesinde İttifak Holding Konyaspor ile Silahtaroğlu Vanspor karşı karşıya geldiği karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.
Mücadelenin ilk devresinde Konyasporlu Oğulcan Ülgün'ün sakatlık yaşadığı esnada Vansporlu oyuncular duraksadı ve ev sahibi ekip golü buldu.
Gol sonrasında Silahtaroğlu Vansporlu futvolcular itiraz etse de gol geçerli sayıldı.
Konya ekibi, santra sonrası topa dokunmayarak Vanspor'un gol atmasına izin verdi.
🧐Konyasporlu Oğulcan Ülgün'ün sakatlık yaşadığı esnada Vansporlu oyuncular duraksadı ve ev sahibi ekip golü buldu.— Spor Arena (@sporarena) December 2, 2021
👏Konya ekibi, santra sonrası topa dokunmayarak Vanspor'un gol atmasına izin verdi.pic.twitter.com/kG1eoL6KTJ