Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 5. eleme turu kurasına 4 büyükler katılacak!

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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta sorusu, sporseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi bugün canlı yayınla ekranlara gelecek. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kura Çekimi töreninde federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri de yerlerini alacak.

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, 3 Aralık Cuma günü saat 11.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşecek kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

5. Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

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Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.