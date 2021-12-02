Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 5. eleme turu eşleşmeleri belli olacak!

Haberin Devamı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi için nefesler tutuldu. Kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılması bekleniyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tarihi...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi, 3 Aralık Cuma yapılacak. Kura çekimi saat 11.30'da başlayacak.

4 BÜYÜKLER KURAYA DAHİL OLUYOR

Kupanın 5. eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; tek maç eleme usulü ile seri başı takımların sahasında oynanacak 5. eleme turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.