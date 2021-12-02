Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 5. eleme turu eşleşmeleri belli olacak!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacakİstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yurtdışına çıkacaklar dikkat Siz de onlar gibi kapıda kalmayınYurtdışına çıkacaklar dikkat! Siz de onlar gibi kapıda kalmayın#Türk Turist
Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi! Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...#Manchester United
Ekonomide yol haritasını açıkladı, Çini örnek verdi Türkiyenin avantajı daha fazlaEkonomide yol haritasını açıkladı, Çin'i örnek verdi! Türkiye'nin avantajı daha fazla#Recep Tayyip Erdoğan
Nebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarındanNebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarından#Ekonomi
Dev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı Büyüme tahmininde önemli yükselişDev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı! Büyüme tahmininde önemli yükseliş#Fitch Ratings
Öncelikle kestane balının diyarından selamlarÖncelikle kestane balının diyarından selamlar#Zonguldak
FETÖcü üsteğmen sandalla kaçtı Örgüte bağlılık notu: 5FETÖ'cü üsteğmen sandalla kaçtı! Örgüte bağlılık notu: 5#FETÖ
Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi Herkes bunu merak ediyordu...Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi! Herkes bunu merak ediyordu...#Ferdi Kadıkoğlu
Herkes Pereirayı konuşurken Szalai, Pelkas ve Vedat Muriqide ters köşeHerkes Pereira'yı konuşurken Szalai, Pelkas ve Vedat Muriqi'de ters köşe!#Fenerbahçe
Milli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibiMilli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibi#Milli Eğitim Şûrası
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamışYıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış!#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Hayvanseverlerden mama çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaçHayvanseverlerden 'mama' çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaç#Mama
Yılbaşı rekoru Sibel Can’daYılbaşı rekoru Sibel Can’da#Sibel Can
ABde tartışmalar alevlendi Aşıda zorunluluk kriziAB'de tartışmalar alevlendi! Aşıda 'zorunluluk' krizi#Avrupa Birliği
HABERLERSpor Arena Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 5. eleme turu eşleşmeleri belli olacak!

#Ziraat Türkiye Kupası#Kura#Kura Çekimi
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak 5. eleme turu eşleşmeleri belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi için tarih ve saat belli oldu. İşte, ayrıntılar.

Haberin Devamı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi için nefesler tutuldu. Kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılması bekleniyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tarihi...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi, 3 Aralık Cuma yapılacak. Kura çekimi saat 11.30'da başlayacak.

4 BÜYÜKLER KURAYA DAHİL OLUYOR

Kupanın 5. eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; tek maç eleme usulü ile seri başı takımların sahasında oynanacak 5. eleme turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Türkiye Kupası#Kura#Kura Çekimi

BAKMADAN GEÇME!

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER