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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? İşte TFF'nin verdiği tarih

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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman İşte TFFnin verdiği tarih

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kupada 3. eleme turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

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Kupanın 3. eleme turunda Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'den 19 temsilci, TFF 2. Lig'den 38 ekip ve 2. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan TFF 3. Lig'den 25 ekip olmak üzere toplam 87 takım katılacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde son durum...

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 1 Ekim Cuma günü yapılacak. Saat 15.00'de başlayacak kura kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Bu arada, Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almayacak.

 

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