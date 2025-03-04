Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman ayın kaçında yapılacak? ZTK Çeyrek Final eşleşmeleri belli oluyor

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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tarihi belli oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş, Galatasaray gibi takımların yer alacağı kupa mücadelesi, heyecan dolu anlara tanık edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman ayın kaçında yapılacak? İşte, o detaylar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN AYIN KAÇINDA YAPILACAK?

ZTK Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 6 Martta Yapılacak.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

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Çeyrek final eşleşmeleri, 1-2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.