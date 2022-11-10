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Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor, Etimesgut Belediyespor'u 118. dakikada geçti

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#Türkiye Kupası#Etimesgut Belediyespor#İstanbulspor
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor, Etimesgut Belediyesporu 118. dakikada geçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 15:42

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda İstanbulspor evinde karşılaştığı TFF 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor uzatmalarda 3-2 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Ali Can Alp xx, Abdullah Uğur Sarı xx

İstanbulspor: Alp Arda xx, Duhaney xx, Ologo xx, Adi Mehremic xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Patrick Ebert xx, Vefa Temel xx (Eduart Rroca dk. 60 x), Yusuf Ali Özer x (Valon Ethemi dk. 46 x), Kağan Miray Bağış x (Jetmir Topalli dk. 46 x, Mehmet Yeşil dk. 112 xx), Emir Kaan Gültekin xx (Melih Kabasakal dk. 90 x), Sindrit Guri x (İbrahim Yılmaz dk. 46 x)

Etimesgut Belediyespor: Murat Can Yıldız xx, Rüstem Yiğit Yıkılmaz xx (Burak Çolak dk. 63 x), Talha Özler xx, Efşan Geçgin xx, Gökhan Lale, Berke Gürbüz (Sezer Özmen dk. 75 x), Yağız Suat Bolat (İsmail Güner dk. 104 ?), Furkan Polat, Burak Arda Bozdoğan (Turan Yılmaz dk. 46 x), Eren Kınalı (Reşo Akın dk. 63 x), Gülhan Üreyen (Mehmet Sıddık İstemi dk. 78 x)

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Goller: Furkan Polat (dk. 1), Eren Kınalı (dk. 10) (Etimesgut Belediyespor), Jetmir Topalli (dk. 71), Eduart Rroca (dk. 75), Mehmet Yeşil (dk. 118) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Enver Boybay, Furkan Polat, Yağız Suat Bolat (Etimesgut Belediyespor), Tuncer Duhan Aksu, Jetmir Topalli, Ologo (İstanbulspor)

Maçtan dakikalar

1.dakikada sağ kanatta Duhan Aksu’nun hata pasında araya giren Furkan Bolat’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu 0-1

10. dakikada Furkan Bolat’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Eren Kınalı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

40. dakikada Emir Kaan Gültekin’in ceza yayının sol tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

71. dakikada ceza yayında bulunan Eduart Rroca'nın ara pasında defasın arkasına sarkan Jetmir Topalli'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 1-2

75. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Emir Kaan Gültekin’in içeriye çevirdiği topu alan Eduart Rroca, kaleci Murat Can Yıldız’ı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

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109. dakikada Turan Yılmaz'ın ceza yayının solundan vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

118. dakikada ceza sahası sol tarafında topu alan Valon Ethemi’nin plase vuruşunda kaleci Murat Can Yıldız’dan dönen topu arka direkte Mehmet Yeşil tamamladı. 3-2

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#Türkiye Kupası#Etimesgut Belediyespor#İstanbulspor

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