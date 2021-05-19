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GeriFutbol Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası Beşiktaş ve Antalyaspor'a PFDK şoku
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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2021 - 22:35 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası Beşiktaş ve Antalyaspor'a PFDK şoku

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Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası Beşiktaş ve Antalyaspor'a PFDK şoku

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Antalyaspor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketlerden dolayı PFDK'ye verildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz da sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Ayrıca TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun futbolcusu Hüsamettin Yener de Yılport Samsunspor ile oynanan play-off maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası Beşiktaş ve Antalyaspora PFDK şoku

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