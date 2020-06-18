Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK Alanyaspor Trabzonspor maçının tarihi belli mi?

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Nefes kesen karşılaşma sonunda Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası finaline yükseldi. Trabzonspor Alanyaspor karşılaşmasında galip gelen takım kupanın sahibi olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

2020 Türkiye Kupası final maçının 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu oynanması planlanmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle maçların tarihleri ertelendi. Bu nedenle Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi henüz belirlenmedi.

Kupanın ikinci finalisti turuncu-yeşilliler, kupa finalinden önce bordo-mavililer ile Süper Lig'de 22 Haziran Pazartesi günü 28. hafta mücadelesinde Alanya'da karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ALANYASPOR TARİHİNDE İLK KEZ TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE

Tarihinde ilk defa kupada finale yükselen Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise rakibine karşı farklı mağlup olarak kupaya yarı finalde veda etti.

- Cisse 'hat-trick' yaptı

Alanyasporlu Papiss Demba Cisse, daha önce turuncu-yeşilli formayla son iki sezonda 4 kupa karşılaşmasında görev aldı.

Senegalli golcü, Türkiye Kupası'nda ilk defa bir maçta 3 gol atarak 'hat-trick' yaptı.

Cisse, bundan önce kupada son 16 turunda Kasımpaşa'ya karşı bir gol kaydetmişti.

35 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de de bu sezon geride kalan 27 hafta sonundaki gol krallığında, Trabzonspor'un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün 3 gol gerisinde 16 golle ikinci sırada yer alıyor.