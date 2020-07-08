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Futbol
Haber Giriş: 08.07.2020 - 18:37,Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
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Trabzonspor ile Alanyaspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi belli oldu.

 Trabzonspor ile Alanyaspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da saat 21:30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İşte TFF'nin açıklaması;

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kulüpleri arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.

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