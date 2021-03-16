Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman 2021? Gözler Ziraat Türkiye Kupası final tarihinde!

Ziraat Türkiye Kupası final maçının ne zaman oynanacağı müsabakalar devam ederken gündeme geldi. Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 17 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak. Kupanın kaderini belirleyecek olan final maçının tarihi ise henüz açıklanmadı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA ANTALYA DERBİSİ

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

Kırmızı-beyazlılar, 3 gün önce Aytemiz Alanyaspor ile ligde oynadığı maçı 4-0, bu sezon ki ilk maçı 2-0 kaybetti.

Bugüne kadar lig ve kupada oynanan 15 Antalya derbisinde 4'ü iç sahada 5 galibiyeti bulunan Fraport TAV Antalyaspor, rakibine 4'ü iç sahada 8 kez mağlup oldu. İki mücadele golsüz berabere tamamlandı.

Antalyaspor, 15 karşılaşmada rakibinin 25 golüne 15 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

Geçen sezonda da bu sezon olduğu gibi çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor'u eleyen kırmızı-beyazlılar, aynı şekilde çeyrek finalde Galatasaray'ı turnuva dışına iten turuncu-yeşillilerle kupa yarı finalinde karşılaşmıştı.

Antalyaspor, Alanyaspor'a yarı final ilk maçında 1-0, ikinci karşılaşmada 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.