Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları tek maç olarak mı oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olmuştu. Çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılan kura çekiminde belli oldu. Türkiye Kupası'nda turlar tek maç sistemiyle oynanacak.

İşte çeyrek final eşleşmeleri

Sivasspor - Antalyaspor

Galatasaray - Alanyaspor

Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Başakşehir

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİ TEK MAÇ OLARAK MI OYNANACAK?

Tek maç eleme usulüne ve seribaşı sistemine göre oynanacak çeyrek finalde müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında yapılacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final maçları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.