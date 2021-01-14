TFF Ziraat Türkiye Kupası çeyrek kura çekimi tarihini duyurdu! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, son 16 tur mücadelesi sonrası gündeme geldi. 2020-2021 sezonu Türkiye Kupası 16 turun son karşılaşmasında Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi saat 14.30'da başlayacak. İşte, Türkiye Kupası çeyrek final maçlarıyla ilgili bilgiler.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları TFF'nin daha önce yaptığı açıklama ile belli olmuştu. 2020-2021 Ziraat Türkiye Kupası sezonunun maç takvimini açıklayan TFF kupanın çeyrek final karşılaşmalarının 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Tek maç eleme usulüne göre yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın gerçekleşecek.
Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final
Seri Başı Olan Takımlar
Başakşehir
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
Seri Başı Olmayan Takımlar
Antalyaspor
Konyaspor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL NE ZAMAN?
Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.
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