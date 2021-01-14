TFF Ziraat Türkiye Kupası çeyrek kura çekimi tarihini duyurdu! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları TFF'nin daha önce yaptığı açıklama ile belli olmuştu. 2020-2021 Ziraat Türkiye Kupası sezonunun maç takvimini açıklayan TFF kupanın çeyrek final karşılaşmalarının 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Tek maç eleme usulüne göre yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın gerçekleşecek.

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final

Seri Başı Olan Takımlar

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor

Seri Başı Olmayan Takımlar

Galatasaray

Fenerbahçe

Antalyaspor

Konyaspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.