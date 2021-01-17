Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu

Kura çekimi sonucunda çeyrek final eşleşmeleri, Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Medipol Başakşehir şeklinde oluştu. İşte, maçların oynanacağı tarih...

Çeyrek karşılaşmaları, 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Yine tek maç eleminasyon sistemine göre 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde yapılacak yarı final maçlarının olası eşleşmeleri ise şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş / Fenerbahçe-Medipol Başakşehir