Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı çeyrek final etabında maçların ne zaman oynanacağı futbolseverlerce araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
4 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
5 Şubat Çarşamba:
14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
6 Şubat Perşembe:
20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
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