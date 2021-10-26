Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor 1-0 Çarşambaspor (Boluspor 4. tura yükseldi)

Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Akdağ, Abdulhamit Söyler, Kurtuluş Aslan
Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Diarrassouba, Odah (Dk. 60 Diyar Kaba), Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Novak (Dk. 60 Talha Erdoğan), Atamer Bilgin, Arda Köksal (Dk. 72 Bertu Alican Özyürek), Ensar Bilir, Berk Yıldız, Erkam Reşmen
Çarşambaspor: Akın Demirtaş, Mete Han Genç (Dk. 46 Enver Ayyıldız), Recep Oğuz, Ensar Uzun, Safa Yıldırım (Dk. 46 Metin Karakan), Yüksel Çal (Dk. 46 Mustafa Pınar), Hasan Küçük, Mert Tolun, Cihat Karakuş, Fırat Salur (Dk. 77 Fırat Aras), Mustafa Doğan (Dk. 81 Emre Fırtına)
Gol: Dk. 88 Diyar Kaba (Beypiliç Boluspor)
Sarı kart: Dk. 30 Recep Oğuz, Dk. 42 Ensar Uzun (Çarşambaspor), Dk. 84 Hakan Bilgiç, Dk. 89 Diyar Kaba (Beypiliç Boluspor)
Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!
Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var
Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu
Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....
Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!