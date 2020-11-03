Ziraat Türkiye Kupası | Adanaspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, 3. Lig takımı 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek, 4. tura yükseldi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim Stadı
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Çetin Öncel, Burak Sami Şad
Adanaspor: Yaşar Memişoğlullarından, Umut Sözen, Ömer Çiçek (Dk. 66 Belem), Ahmet Bahçıvan, Muhammet Ömer Çakı (Dk. 88 Melih Kaya İşdil), Evren Korkmaz, Cenk Alptekin, Ozan Papaker (Dk. 80 Hessemb), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Roni (Dk. 88 İbrahim Aksu), Serhat Tunç (Dk. 46 Berkan Fırat)
68 Aksaray Belediyespor: Mehmet Akif Önal, Ömer Yıldırım, Gürcan Gözüm, Muzaffer Kahrıman, Mustafa Apardı (Dk. 68 Fatih Şerifoğlu), Muhammet Taha Şahin (Dk. 77 Oğuzhan Köseoğlu), Serkan Gürses (Dk. 68 Ahmet Can Arık), Güney Tutcuoğlu (Dk. 77 Hikmet Enes Etlik), İbrahim Konuksever (Dk. 40 Taha Batuhan Güleryüz), Necmi Çoban, Vehbi Furkan Yıldırım
Goller: Dk. 18 Muzaffer Kahrıman (68 Aksaray Belediyespor), Dk. 45+3 Ozan Papaker, Dk. 71 Roni (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Serkan Gürses, Dk. 50 Muhammet Taha Şahin, Dk. 82 Ahmet Can Arık (68 Aksaray Belediyespor), Dk. 33 Serhat Tunç, Dk. 58 Ahmet Bahçıvan (Adanaspor)
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