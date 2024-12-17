ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU || Vanspor maçı ne zaman? Rizespor - Van BBSK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Rizespor ve Vanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak mücadelede her iki ekip de sahadan puanla ayrılmak istiyor. İşte Rizespor - Van BBSK canlı yayın ve kanalı bilgisi...

RİZESPOR - VAN BBSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor - Van BBSK Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 18.00’da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.