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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU || Vanspor maçı ne zaman? Rizespor - Van BBSK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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#Ziraat Türkiye Kupası#Vanspor#Rizespor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU || Vanspor maçı ne zaman Rizespor - Van BBSK maçı saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 15:44

Ziraat Türkiye Kupası'nda beşinci eleme turu bugün oynanacak mücadelelerle başlıyor. Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Vanspor ile mücadele edecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak müsabakada, sahadan galibiyetle ayrılan ekip üst tura yükselecek. Peki Vanspor maçı ne zaman? Rizespor - Van BBSK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar…

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Rizespor ve Vanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak mücadelede her iki ekip de sahadan puanla ayrılmak istiyor. İşte Rizespor - Van BBSK canlı yayın ve kanalı bilgisi...

RİZESPOR - VAN BBSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor - Van BBSK Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 18.00’da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Vanspor#Rizespor

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