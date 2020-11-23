Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman? İşte TFF'nin açıkladığı program
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi 24 Kasım'da oynanacak maçlarla start alacak. Futbolseverler de hangi takımların maçlarının olduğunu araştırıyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları hakkında ayrıntılar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur karşılaşmaları 3 gün boyunca sürecek. Kazanan ekiplerin bir üst tura çıktığı maçların gün ve saatleri sorgulanıyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turun programı şöyle:
24 Kasım Salı:
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)
14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)
15.00 Yukatel Denizlispor-Turgutluspor (Denizli Atatürk)
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Vefa)
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)
25 Kasım Çarşamba:
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)
15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Antalya)
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor (Çaykur Didi)
26 Kasım Perşembe:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)
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