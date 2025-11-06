Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Güncelleme Tarihi:
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekiminde 10 yeni ekibin yanı sıra 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takım yer aldı.
Tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'taki maçları kazanan 19 takım, adını grup aşamasına yazdıracak. Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor, gruplarda doğrudan mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Keçiörengücü - Kayserispor
Yalova FK 77 - Gaziantep FK
Boluspor-Kahta 02
İstanbulspor - Sarıyer
Sivasspor - Aliağa Futbol
Muğlaspor - Bodrum FK
Rizespor - Pendikspor
Muşspor - Konyaspor
Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe
Arca Çorum FK - Alanyaspor
Eyüpspor - Çankayaspor
Fethiyespor - Bandırmaspor
Kahramanmaraşspor - Erzurumspor
Silifke Belediyespor - Antalyaspor
Sakaryaspor - Gençlerbirliği
Iğdır FK - Orduspor 1967
Karacabey Belediyespor - Kocaelispor
Trabzonspor - Vanspor
Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük