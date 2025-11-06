Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Haberin Devamı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde 10 yeni ekibin yanı sıra 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takım yer aldı.

Tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'taki maçları kazanan 19 takım, adını grup aşamasına yazdıracak. Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor, gruplarda doğrudan mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Keçiörengücü - Kayserispor

Yalova FK 77 - Gaziantep FK

Boluspor-Kahta 02

İstanbulspor - Sarıyer

Sivasspor - Aliağa Futbol

Muğlaspor - Bodrum FK

Rizespor - Pendikspor

Muşspor - Konyaspor

Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe

Arca Çorum FK - Alanyaspor

Eyüpspor - Çankayaspor

Fethiyespor - Bandırmaspor

Kahramanmaraşspor - Erzurumspor

Silifke Belediyespor - Antalyaspor

Sakaryaspor - Gençlerbirliği

Iğdır FK - Orduspor 1967

Karacabey Belediyespor - Kocaelispor

Trabzonspor - Vanspor

Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük