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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçları ne zaman? İşte fikstür ve maç tarihleri

#Ziraat Türkiye Kupası#Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçları ne zaman İşte fikstür ve maç tarihleri

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçları ne zaman?

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kurası çekildi. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Adanaspor-Kocaelispor

Adana Demirspor-Serik Belediyespor

Gaziantep FK-Sakaryaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

Beypiliç Boluspor-52 Orduspor FK

Göztepe-Kahta 02

VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer

Gençlerbirliği-Mardin 1969

Çaykur Rizespor-Ankaraspor

Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor FK

Altay-Manisa FK

MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor

GZT Giresunspor-Ankara Demirspor

Altaş Denizlispor-Ağrı 1970

Medipol Başakşehir-Bodrumspor

Bursaspor-Kırşehir Belediyespor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor

Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

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Altınordu- 68 Aksaray Belediyespor

İstanbulspor-Afjet Afyonspor

Atakaş Hatayspor-Eyüpspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor

Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK

İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK

Yılport Samsunspor-Uşakspor

 

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#Ziraat Türkiye Kupası#Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur

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