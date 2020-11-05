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GeriFutbol Ziraat Türkiye Kupası 3. tur toplu sonuçlar! 15 takım üst tura yükseldi...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur toplu sonuçlar! 15 takım üst tura yükseldi...

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur toplu sonuçlar! 15 takım üst tura yükseldi...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yapılan 15 karşılaşmayla devam edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni uygulanan statü gereği müsabakalar tek maç eleme usulüne göre yapıldı. Maçlarını kazanan ekipler 4. tura yükseldi.

Kupada 4. tur kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Pendikspor-Düzcespor mücadelesi, Düzcespor'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle oynanamadı.

Ziraat Türkiye Kupası | Yılport Samsunspor 1-3 Muğlaspor
Ziraat Türkiye Kupası | Yılport Samsunspor 1-3 Muğlaspor

- Sonuçlar

Bodrumspor-Niğde Anadolu FK: 2-2 (7-8)
İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-2 (1-4)
Kahramanmaraşspor-Somaspor: 2-0
Sancaktepe FK-Serik Belediyespor: 4-5
Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu: 3-1
Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-3
Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor: 2-1
Uşakspor-Şile Yıldızspor: 6-0
Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959: 2-1
Çorum FK-Eyüpspor: 3-0
GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Ankara Demirspor-Mamak FK: 2-0
Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor: 0-3
Sarıyer-Turgutluspor: 2-4
Vanspor FK-Sivas Belediyespor: 1-2

 

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur toplu sonuçlar 15 takım üst tura yükseldi...

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