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GeriFutbol Ziraat Türkiye Kupası 2020-2021 sezonu 1. turda yapılan 3 maçla başladı
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Futbol
Haber Giriş: 13.10.2020 - 19:15 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası 2020-2021 sezonu 1. turda yapılan 3 maçla başladı

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Ziraat Türkiye Kupası 2020-2021 sezonu 1. turda yapılan 3 maçla başladı
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1. turda yapılan 3 maçla start aldı.

Kupanın 1. turunda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele ediyor. Maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanıyor.

Organizasyonda bugün yapılan 3 karşılaşmanın ardından Yozgatspor 1959, Çankaya FK ve Bergama Belediyespor, 2. tura yükseldi.

Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonucu şöyle:

Çarşambaspor-Yozgatspor 1959: 0-1
Altındağspor-Çankaya FK: 1-2
Bergama Belediyespor-Manisaspor: 1-0

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