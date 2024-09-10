Ziraat Türkiye Kupası 2 maçla başladı! Kilis Belediyespor ve Düzcespor turladı...

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AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kilis Belediyespor, rakibini Arif Bostancı'nın 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen taraf oldu.

Günün diğer karşılaşmasında Düzce Cam Düzcespor, konuk olduğu Sinopspor'u 17. dakikada Fatih Gök, 90. dakikada da penaltıdan Sercan Uslu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

❝Messi gibi Ronaldo gibi De Bruyne gibi muhteşem bir gol!❞



🟣⚪️ Sinopspor 0-1 Düzcespor 🔴🔵 (17' Fatih Gök)#ZTK pic.twitter.com/vqHpfjQB2e — A Spor (@aspor) September 10, 2024

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turu, yarın ve perşembe günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.